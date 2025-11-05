Coraz więcej przestępstw wobec Ukraińców w Polsce. Dane policji

"Od 1 stycznia do 31 lipca 2025 r. odnotowano 543 stwierdzonych przestępstw motywowanych uprzedzeniami. Według Wioletty Szubskiej z Komendy Głównej Policji, to o 159 więcej niż w tym samym okresie w 2024 r. (384). – Mamy więc wzrost o 41 proc. – mówi Szubska", cytowana przez "Wyborczą".

Gazeta podaje, że najwięcej przestępstw wobec Ukraińców popełnianych jest w Polsce z art. 190 par. 1 kk, czyli gróźb karalnych. W 2022 r. było ich 317, w 2023 r. – 359, w 2024 r. ich liczba wzrosła do 479. W ciągu dwóch lat tych przestępstw jest więc o ponad 51 proc. więcej. Tylko od stycznia tego roku do końca lipca – odnotowano ich aż 322.

Ukraińcy w Polsce na celowniku? Coraz więcej przestępstw

"Na drugim miejscu są przestępstwa zniszczenia rzeczy, które najczęściej również mają podtekst związany z przynależnością do narodu ukraińskiego – w 2022 r. było ich 411, rok później 449, w 2024 r. ta liczba zmniejszyła się do 421, ale tylko od stycznia do końca lipca tego roku było ich aż 306" – czytamy na pierwszej stronie środowego wydania "GW".

Z raportu policji wynika, że na trzecim miejscu w rankingu przestępstw, których ofiarami są Ukraińcy, są przestępstwa polegające na znęcaniu się (fizycznym lub psychicznym). W 2022 r. było ich 160, w 2023 – 233, w 2024 – 278. To skok aż o blisko 73 proc. w ciągu dwóch lat. Od stycznia do końca lipca br. odnotowano już 196 takich przypadków.

"Fizycznych ataków, których efektem jest naruszenie czynności narządu ciała i spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu, w 2022 r. doznały 142 osoby narodowości ukraińskiej, w 2023 r. ta liczba wzrosła do 175, a w 2024 – do 204. To wzrost o ponad 43 proc. w ciągu dwóch lat. Przez pierwsze osiem miesięcy tego roku doszło już do 118 takich ataków" – wskazano w tekście.

Wzrost liczby napaści. Co mówią dane policji?

Kolejne miejsce w policyjnych statystykach zajmują napaści z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej, publiczne znieważanie grupy ludności albo poszczególnej osoby oraz naruszenie nietykalności cielesnej.

"W 2022 r. policja odnotowała 113 takich przypadków napaści na Ukraińców, w 2023 r. 103, w 2024 r. już 188. To wzrost o ponad 66 proc. w dwa lata. W 2025 r. policja odnotowała już 115 takich napaści" – wylicza dziennik.

Jak czytamy, w 2022 r. poszkodowanych w wyniku pobicia (w tym w wyniku udziału w bójce) zostało 128 Ukraińców. W kolejnym roku było 151 takich przypadków, a w następnym – 129. "Tylko przez pierwsze osiem miesięcy tego roku doszło już do 112 takich zdarzeń" – podaje "GW".

