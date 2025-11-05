Skandal w wielkopolskiej policji. Zatrzymania z narkotykami w tle

Wielkopolską wstrząsa afera narkotykowa z prawdopodobnym udziałem funkcjonariuszy policji. Dziennik "Fakt" donosi, że komendanci powiatowi z Gniezna i Szamotuł zostali poinformowani o zatrzymaniu swoich podwładnych na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Do zatrzymań doszło poza służbą i poza terenem jednostek, do których przynależą zatrzymani. Gdy przesłane zostaną oficjalne dokumenty z prokuratury będzie wiadomo, o jakie dokładnie ewentualne zarzuty chodzi.

– Jeśli będą to przestępstwa z winy umyślnej to będziemy rozważać natychmiastowe zwolnienie tych funkcjonariuszy ze służby – potwierdził rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.

Metamfetamina w mieszkaniu policjantki

Z pierwszych ustaleń lokalnego portalu moje-gniezno.pl wynika, że w poniedziałek policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, we współpracy z Biurem Spraw Wewnętrznych Policji, zatrzymali funkcjonariuszkę z wydziału ruchu drogowego komendy w Gnieźnie oraz policjanta z Nowego Tomyśla. Portal informował że podczas przeszukania mieszkania policjantki znaleziono narkotyki – metamfetaminę. Kobieta jest na służbie od 3 lat.

"Zatrzymanie funkcjonariuszki z Gniezna rzuca cień na Komendę Powiatową Policji w tym mieście. Sprawa budzi duże zainteresowanie zarówno wśród mieszkańców, jak i środowiska policyjnego. Na obecnym etapie służby nie udzielają szczegółowych informacji dotyczących zarzutów ani dalszych decyzji wobec zatrzymanych. Wiadomo jedynie, że wewnętrzne postępowania dyscyplinarne w takich przypadkach wszczynane są niezwłocznie" – opisuje serwis.

Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, natomiast za ich udzielanie do lat 10.

