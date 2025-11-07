"Przekroczył uprawnienia". Jest zawiadomienie do prokuratury po głośnej aferze

W KOWR trwa audyt po tym, jak ujawniono aferę ze sprzedażą działki przeznaczonej pod budowę CPK.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski poinformował w piątek, że „są konkretne informacje”, wedle których Rafał Romanowski miał ingerować w merytoryczne działanie departamentów.

– Ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył uprawnienia, wobec czego podpisałem dziś zawiadomienie do prokuratury, aby sprawdziła to, co było podejmowane. Kontrola ustaliła, że ingerował on w działania urzędników i departamentów merytorycznych – przekazał.

Ocenił, że „powrót działki” w Zabłotni do Skarbu Państwa nie kończy sprawy, a „wszystkie kwestie związane z zapadającymi decyzjami, w tym sama kwestia przekazania działki” będą wyjaśniane.

– Kontrola potrwa dwa tygodnie, aby te wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Jej koniec zaplanowano na 13 listopada, wtedy też spotkamy się, aby podsumować ten audyt – dodał.

Afera ze sprzedażą działki pod CPK

W ubiegły poniedziałek portal Wirtualna Polska opisał, że w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zarządzane wówczas przez Roberta Telusa, miało wydać zgodę na sprzedaż 160 hektarów ziemi wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK. Właściciele firmy dzierżawili działkę od 2008 roku i bezskutecznie ubiegali się o jej wykup. W tekście napisano, że w 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – na prośbę KOWR – poinformowało, że na terenie działki „znajduje się ciek naturalny, który należy traktować jako śródlądowe wody płynące, (…) które nie podlegają obrotowi cywilnoprawnemu”.

Serwis przekazał, że Robert Telus odwiedzał firmę jeszcze przed finalizacją transakcji. Zdaniem portalu o całej sytuacji wcześniej alarmowało CPK, a kiedy w końcu spółka wystąpiła do KOWR o potrzebną jej działkę, usłyszała, że KOWR już jej nie posiada.

Telus i Romanowski zawieszeni

Po publikacji artykułu, Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, poinformował, że decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego były minister rolnictwa i rozwoju Robert Telus i były wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS do czasu wyjaśnienia sprawy zbycia działki należącej do KOWR.

Robert Telus w oświadczeniu zamieszczonym na platformie X, zapewnił, że nie miał żadnej wiedzy o tej transakcji ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. Dodał, że jest przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zaznaczył, że ze zrozumieniem przyjął decyzję Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu go w prawach członka partii.

W środę w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) odbyło się spotkanie kierownictwa tej instytucji m.in. z właścicielem działki w Zabłotni, wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem, w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki potrzebnej pod CPK. Działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu.

