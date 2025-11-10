Marsz Niepodległości. Wiadomo, co Polacy sądzą o wydarzeniu

SW Research dla rp.pl zapytał Polaków w sondażu, jak oceniają organizowany co roku w dniu 11 listopada, czyli Narodowego Święta Niepodległości, Marsz Niepodległości.

45,2 proc. badanych ocenia wydarzenie pozytywnie.

28,4 proc. respondentów ocenia marsz negatywnie.

Z kolei 26,4 proc. ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research, komentujący wyniki sondażu, wytłumaczyła, że „Marsz Niepodległości jest dobrze postrzegany częściej w przypadku mężczyzn (49 proc.) niż kobiet (42 proc.)”. – Wydarzenie pozytywnie odbiera sześć na dziesięć osób, które nie skończyły jeszcze 24 roku życia i podobny odsetek uczestników badania posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe (57 proc.). Ze względu na miejsce zamieszkania takie zdanie najczęściej podzielają respondenci z miast liczących nie więcej niż 20 tys. osób (53 proc.) – czytamy.

Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska"

Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. O godzinie 14:00 nastąpi otwarcie marszu, odśpiewanie hymnu, a następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń stadionu PGE Narodowego.

Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Jeden naród, silna Polska”.

W Marszu Niepodległości weźmie udział prezydent Karol Nawrocki.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 4-5 listopada 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

