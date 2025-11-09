Święto Niepodległości z zakazami. Za złamanie nawet pięć lat więzienia

W związku z licznymi zgromadzeniami, szczególnie w Warszawie, gdzie tradycyjnie przejdzie Marsz Niepodległości, wprowadzone zostaną nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Ograniczenia obejmą zarówno przestrzeń publiczną, jak i powietrzną oraz wodną.

Zakaz noszenia lub przemieszczania wszelkiego rodzaju broni i nie tylko

Jak przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, minister Marcin Kierwiński zwrócił się do służb z prośbą o ścisłą koordynację działań i odpowiednie rozmieszczenie sił, które mają zagwarantować spokojny przebieg obchodów. W całym kraju obowiązywać będzie drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP). "Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu" – przekazało w oświadczeniu MSWiA.

Zgodnie z decyzją służb, 11 listopada obowiązywać będzie całkowity zakaz noszenia lub przemieszczania wszelkiego rodzaju broni, nawet w stanie rozładowanym. Policja zapowiedziała również wzmożone kontrole pod kątem posiadania broni białej oraz środków pirotechnicznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników uroczystości.

Zakaz lotów dronami nad Warszawą

W dniu Święta Niepodległości w stolicy wprowadzony zostanie całkowity zakaz lotów dronami. Jak poinformowała warszawska policja, zakaz obejmie przestrzeń od poziomu gruntu do wysokości 305 metrów, w promieniu 3500 metrów, którego centrum stanowi Skwer Kahla w Warszawie.

Granice tej strefy wyznaczają:

od północy – skrzyżowanie ul. Odrowąża i Ronda Żaba,

od południa – skrzyżowanie Belwederskiej z Gagarina,

od zachodu – Aleja Solidarności i Okopowa,

od wschodu – budynek przy ul. Grochowskiej 234/240.

Służby przypominają, że za naruszenie zakazu grozi kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Odpowiedzialność karna dotyczy również przypadków nieumyślnego złamania przepisów.

Czasowe zamknięcie Wisły

Ograniczenia dotkną także żeglugę rzeczną. Komisariat Rzeczny Policji w Warszawie poinformował, że 11 listopada w godzinach 14:00–21:00 zamknięty zostanie odcinek Wisły od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego. W tym czasie ruch wodny będzie całkowicie wstrzymany.

Wszystkie wprowadzone ograniczenia mają charakter prewencyjny i mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości państwowych oraz mieszkańcom stolicy. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów obowiązujących w dniu święta.

Czytaj też:

Marsz Niepodległości 2025. Jasna deklaracja prezydentaCzytaj też:

MSWiA wprowadza specjalny zakaz w Warszawie. Dotyczy konkretnego dnia