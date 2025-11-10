Wielka rewolucja w NIK? "Banaś chciał zabetonować Izbę"
Wielka rewolucja w NIK? "Banaś chciał zabetonować Izbę"

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś Źródło: PAP / Leszek Szymański
W NIK szykuje się rewolucja. Nowy statut ma zlikwidować dyrektorskie stanowiska ludzi byłego prezesa Mariana Banasia.

„Rzeczpospolita” przekazała, że nowy statut NIK, na który zgodził się marszałek Sejmu Szymon Hołownia „likwiduje dotychczasowe departamenty, na które – aby obsadzić je swoimi ludźmi – tuż przed odejściem ze stanowiska urządzał pozorowane konkursy poprzedni prezes Izby Marian Banaś”.

Banaś chciał "zabetonować" NIK?

Zdaniem gazety Marian Banaś chciał w ten sposób „zabetonować” NIK i swoim zaufanym współpracownikom zagwarantować nieusuwalność ze stanowiska przez najbliższych pięć lat. Konkursy miały być fikcją, ponieważ startowali w nich na stanowiska dyrektorzy dotychczas pełniący obowiązki oraz zastępcy. W komisjach konkursowych zasiadali wyłącznie zaufani ludzie, czyli sam Marian Banaś, wiceprezes i jego były wieloletni asystent Michał Jędrzejczyk oraz dyrektor generalny Jarosław Melnarowicz.

Wielkie zmiany w NIK

Nowy prezes NIK Mariusz Haładyj ma zamiar tę patologię ukrócić. Jak czytamy w „Rzeczpospolitej” – „podjął już pierwsze kadrowe decyzje i po objęciu 24 września funkcji prezesa, zdymisjonował ludzi Mariana Banasia”.

W czasach sześcioletniej prezesury Mariana Banasia w NIK było 14 departamentów. Nowy statut zlikwiduje jednak te departamenty i wprowadzi osiem zupełnie nowych, interdyscyplinarnych departamentów, z tego sześć kontrolnych.

Poza tym, jak informuje gazeta, „całkowite przemeblowanie struktury NIK ma jeszcze inny wymiar”. Chodzi o umożliwienie Marcinowi Haładyjowi odwołania wszystkich dotychczasowych dyrektorów, których w sposób nieczytelny wybrał Marian Banaś. W konkursach, które już nie powinny budzić wątpliwości, NIK wyłonieni nowych dyrektorów.

Rewolucję przejdą też delegatury NIK. Po zmianach będą działać na rozszerzonym terenie, obejmującym pięć makroregionów. Obecnie delegatur jest 16 – po jednej z każdym województw.

Źródło: DoRzeczy.pl / rp.pl
