W ostatnich tygodniach opinię publiczną poruszyły przypadki prowadzenia pojazdów przez sędziów pod wpływem alkoholu – przypomina Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak czytamy w komunikacie, "rzecznicy prasowi sądów w całej Polsce wydali wspólne oświadczenie, w którym jednoznacznie podkreślają, że takie zachowania są sprzeczne z godnością urzędu sędziego i nie mogą być tolerowane w demokratycznym państwie prawa".

"Każdy z nas, sędziów, ma obowiązek tak postępować w pracy i życiu codziennym, aby swoją postawą zasłużyć sobie na szacunek obywateli, przestrzegając prawa: Konstytucji i ustaw. Także dzięki temu budujemy szacunek społeczny do wydawanych orzeczeń, które są jedną z podstaw porządku prawnego w Polsce" – napisano.

Wskazano, że "przypadki, w których sędziowie prowadzili pojazdy w stanie nietrzeźwości są nieakceptowalne, niezależnie od tego, gdzie i jak długo pełnimy tę zaszczytną służbę dla społeczeństwa".

Pijani sędziowie za kierownicą. Wspólne oświadczenie rzeczników sądów

"Nikt z nas, sędziów, nie toleruje sytuacji gdy osoba, której powierzono władzę sądzenia w imieniu Rzeczypospolitej, zachowuje się w sposób uchybiający godności urzędu sędziego lub popełnia przestępstwo. Nie ma znaczenia czy dzieje się to na służbie czy poza służbą" – podkreślono.

"Uznajemy za nieakceptowalne, jeśli sędziemu, wobec którego istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia takiego czynu, przyzwala się na dalsze orzekanie. Uprawnione organy powinny jak najszybciej ustalić odpowiedzialność karną oraz dyscyplinarną. Dla sprawnej i jednolitej reakcji, wobec tego typu czynów, włącznie z usunięciem ze służby, konieczne jest odbudowanie konstytucyjnej rangi organów stojących na straży przestrzegania zasad etyki sędziowskiej oraz wiarygodnego, rzetelnego sądownictwa dyscyplinarnego zdewastowanego po 2017 roku" – napisali sędziowie.

Jak tłumaczy ministerstwo, lista sygnatariuszy obejmuje inicjatorów oświadczenia, ale nie jest zamknięta, a kolejni rzecznicy przyłączają się do inicjatywy, publikując swoje podpisy na stronach poszczególnych sądów.

