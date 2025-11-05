Sędzia z Zamościa spowodowała kolizję. Była pijana

W środę ok. godz. 10:30 na ulicy Wyszyńskiego w Zamościu (woj. lubelskie) doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych. Z relacji policji wynika, że 59-latka kierująca suzuki najechała na tył hondy, którą prowadził 66-letni mężczyzna. Nikomu nic się nie stało.

Oboje kierowców przebadano alkomatem. Okazało się, że kobieta miała ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Trafiła do aresztu. Według ustaleń Onetu, to Teresa Ziarkiewicz-Turzyniecka, sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu.

Zgodnie z art. 80. Prawa o ustroju sądów powszechnych, sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to jednak ujęcia sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do czasu wydania uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wolno podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki.

O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Może on nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego. O fakcie zatrzymania sędziego prezes sądu apelacyjnego niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa, ministra sprawiedliwości i pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Sprawa sędziego Iwańca

11 października wieczorem w miejscowości Rejowiec Fabryczny (woj. lubelskie) doszło do kolizji – samochód uderzył w drzewo. Jak podał Onet, za kierownicą siedział sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa Jakub Iwaniec, który miał być pod wpływem alkoholu. Pełnomocnik sędziego opublikował oświadczenie. Mec. Michał Skwarzyński poinformował, że jego klient nie prowadził auta, które brało udział w kolizji. Był pasażerem. Odwożono go z przyjęcia.

Iwaniec usłyszał już zarzuty prokuratorskie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie kolizji w ruchu. Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek podjął decyzję o zawieszeniu sędziego w czynnościach służbowych.

