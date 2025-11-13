Mentzen straci immunitet? Konfederacja złoży projekt

Wojewoda mazowiecki wprowadził na 11 listopada zakaz noszenia i używania wyrobów pirotechnicznych. Tego dnia ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Pomimo zakazu podczas marszu cały czas odpalane były race i świece dymne.

Racę odpalił także Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji, lider Nowej Nadziei.

Radio RMF FM ustaliło, że policja przygotowuje wniosek o uchylenie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. Nie jest wykluczone, że wniosek trafi do Sejmu w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Stołeczni policjanci zbierają dowody, które mają umieścić w dokumentacji. Wśród nich znalazło się zdjęcie Sławomira Mentzena, które opublikował w mediach społecznościowych. Na zdjęciu widać płonącą racę, którą w ręku trzyma Sławomir Mentzen.

Policjanci sprawdzają, czy zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu albo policyjne kamery. W sprawie przesłuchani mają też być świadkowie.

Tumanowicz: To jest kuriozalne

Do sprawy odniósł się w czwartek na konferencji prasowej poseł Konfederacji, Witold Tumanowicz.

– Dowiedzieliśmy się, że planowane jest zdjęcie immunitetu Sławomirowi Mentzenowi. Za co? A za to, że odpalił racę na Marszu Niepodległości. Powiem szczerze, że organizujemy ten marsz już 15 lat, 16 raz. Na każdym z nich były odpalane race i nie przypominam sobie, żeby komukolwiek zdarzyła się od tego jakaś krzywda – zaznaczył parlamentarzysta, cytowany przez portal 300polityka.pl.

Jak podkreślił Tumanowicz, "jest to kuriozalne, tym bardziej że mamy ogromne wakaty w policji, mamy naprawdę wielu różnego rodzaju spraw, którymi policja mogłaby się zajmować, natomiast przez ministra Kierwińskiego są oni przymuszani do tego, żeby zajmować się błahostkami".

Polityk zapowiedział, że jego ugrupowanie przygotuje projekt ustawy legalizującej używanie rac.

– My jako Konfederacja na pewno zajmiemy się także procesem legislacyjnym w taki sposób, żeby doprowadzić do tego, żeby race na manifestacjach była legalne, o ile nie zagrażają zdrowiu i życiu innym osobom i mam nadzieję, że taka ustawa zostanie przegłosowana, tym bardziej że rac używają na manifestacjach politycy różnych stron sceny politycznej więc tym bardziej nie rozumiem dlaczego, tkwimy w tej absurdalnej sytuacji, że race są nielegalne – podkreślił Witold Tumanowicz.

Czytaj też:

Odpalali race na Marszu Niepodległości. Policja publikuje zdjęciaCzytaj też:

Koniec partii Sławomira Mentzena? Sąd rozpatruje wniosek o delegalizację