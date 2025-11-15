Koniec partii Nowackiej. Wiadomo, komu przekazano majątek

Pod koniec października Inicjatywa Polska, podobnie jak Nowoczesna, zostały wchłonięte przez Koalicję Obywatelską. Nie istnieje już Platforma Obywatelska, ale KO, w skład której wchodzą stara PO, Nowoczesna Adama Szłapki i właśnie Inicjatywa Polska minister edukacji Barbary Nowackiej.

Podczas sobotniego kongresu Inicjatywa Polska ogłosiła decyzję o samorozwiązaniu. Dariusz Joński, dotychczasowy wiceszef partii, majątek formacji zostanie przekazany Fundacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny "Federa". Byli członkowie partii mogą zapisać się do Koalicji Obywatelskiej i tworzyć w jej ramach koła środowiskowe – ma to pozwolić im na zachowanie własnej tożsamości politycznej.

Spośród 95 delegatów kongresu, 91 opowiedziało się za samorozwiązaniem, a cztery osoby wstrzymały się od głosu. – Nie było żadnego głosu przeciwko, wszyscy zdają sobie sprawę, że rozpoczynamy budowę nowego projektu Koalicji Obywatelskiej, że robimy to wspólnie – powiedział Dariusz Joński.

"Tusk właśnie skonsumował byłych koalicjantów"

– Jak my się od dzisiaj nazywamy? My się nazywamy Koalicja Obywatelska, bo jako Koalicja Obywatelska wygrywaliśmy już wybory i wygramy następne wybory. Niczego nie musimy wymyślać. Żadnych sztuczek, tylko prawda, tylko siła, tylko dobro. Do zwycięstwa! – mówił podczas konwencji PO premier Donald Tusk.

W trakcie swojego wystąpienia lider PO często atakował Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc o rzekomych aferach, chęciach rozgrabienia państwa, a w końcu posuwając się do stwierdzenia, że największa partia opozycyjna to "zło".

– Przeciwstawiajmy się złu, nie dajmy się terroryzować, nie pozwólmy, aby Polskę ogarnęła znowu fala kłamstwa, pogardy i nienawiści. Między innymi właśnie po to tu dzisiaj jesteśmy – mówi Tusk. Premier wielokrotnie podkreślał potrzebę mobilizacji członków partii oraz jej sympatyków, aby obronić "fundamentalne rzeczy".

