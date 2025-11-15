Kosiniak-Kamysz prezesem PSL. Porażka Pawlaka

Na prezesa PSL został ponownie wybrany dotychczasowy prezes Władysław Kosiniak-Kamysz. Po tym głosowaniu, delegaci wybrali nowego szefa Rady Naczelnej. W głosowaniu wzięło udział 876 osób. Na wicemarszałka Sejmu Piotra Zgorzelskiego głos oddało 678 delegatów, a na dotychczasowego przewodniczącego Waldemara Pawlaka – 198.

Według statutu PSL rada jest najwyższą władzą ugrupowania pomiędzy kongresami. Kluczowa to odwoływanie i powoływanie prezesa stronnictwa.

"Władysław Kosiniak-Kamysz z członkami rady musi się więc liczyć, choć oczywiście każdy szef PSL mocno oddziałuje na jej skład. Od czterech lat szefem tego ciała był Waldemar Pawlak, były premier i wicepremier. W 2021 r. wygrał rywalizację o tę funkcję z Dariuszem Klimczakiem, którego pokonał w drugiej turze głosowania. Wówczas w pierwszej torze odpadł m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Jego porażka była niespodzianką, bo to zaufany człowiek Kosiniaka-Kamysza. Wydawało się, że ma ogromne szanse pokonać Pawlaka, z którym wcześniej wygrał na mazowieckim kongresie partii" – opisuje Onet,

Piotr Zgorzelski był faworytem sobotnich wyborów na przewodniczącego Rady Naczelnej, ponieważ przeprowadził bardzo intensywną kampanię w całym kraju.

Kongres PSL. Kosiniak-Kamysz: Idziemy samodzielnie do wyborów

Podczas swojego wystąpienia, premier mówił o roli, jaką PSL odgrywa w rządzie. – To PSL zadecydowało o takim, a nie innym kształcie obecnego rządu; nie ma dzisiaj siły Polski bez ludzi Polskiego Stronnictwa Ludowego To my jesteśmy ci, którzy zdecydowali o takim, a nie innym kształcie obecnego rządu, bo to na nas głosy i nasza strategia koalicji Trzeciej Drogi okazała się fundamentalna dla pozyskania wyborców, którzy odeszli od PiS-u, ale nie chcieli głosować na Platformę. Wybrali nas – wskazał.

Zapowiedział, że szykuje się "do startu w kolejnych wyborach jako Polskie Stronnictwo Ludowe, jako PSL". – Już dzisiaj rozpoczyna się festiwal, który będzie mówił "inaczej jak na jednej wielkiej wspólnej liście was nie będzie". Nie boimy się tego, wytrwaliśmy, przerabialiśmy już to. Dajcie replay i przewińmy taśmę. Będziemy sobą, będziemy szukać przyjaciół, bo iść samodzielnie nie znaczy iść samotnie. Będziemy zapraszać na nasze listy tych, z którymi jesteśmy od lat – ogłosił.