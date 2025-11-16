PIT "zero"? Nie w Polsce!

PROSTO ZYGZAKIEM Nie raz i nie dwa pisałem na tych (i nie tylko na tych) łamach, że znakomitym pomysłem dla Polaków, a zatem i dla Polski, byłaby całkowita likwidacja podatku PIT, czyli podatku od dochodów osób fizycznych; całkowita, bo przecież polscy rolnicy nigdy PIT nie płacili "i jakoś z tym żyją".

Aby sięgnąć po tylko kilka przykładów: "Polska bez PIT? Polska bez PIT!" – pisałem tu w marcu 2016 r., "Polska – rajem bez PIT?" – pisałem tu w marcu 2019 r., "PIT »zero« dla wszystkich!" – pisałem tu w sierpniu 2022 r.