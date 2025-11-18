Policja chce ścigać Mentzena. Jest wniosek

Tydzień temu ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. W trakcie manifestacji złamano przepisy dotyczące odpalania rac. Wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski wprowadził na dzień 11 listopada zakaz noszenia i używania środków pirotechnicznych.

Racę odpalił m.in. Sławomir Mentzen, poseł i współprzewodniczący Konfederacji. Tym samym polityk złamał obowiązujący zakaz wydany przez wojewodę. Teraz policja chce, aby prezes partii Nowa Nadzieja został ukarany za swoje zachowanie.

Mentzen odpalił racę. Teraz policja chce go ścigać

Jak podała rozgłośnia RMF FM, Komenda Stołeczna Policji wysłała już wniosek o wyrażenie zgody na ściganie za wykroczenie posła Sławomira Mentzena. Zgodnie z procedurą, wniosek o ukaranie parlamentarzysty analizuje teraz Komenda Główna Policji. Biuro prewencji sprawdza, czy zgromadzone dowody uzasadniają popełnienie wykroczenia.

Kiedy dokument trafi za pośrednictwem prokuratora generalnego na biurko marszałka Sejmu, ruszy procedura uchylenia immunitetu polityka Konfederacji. Odpalenie racy to wykroczenie, za które grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do 14 dni aresztu.

Policja publikuje zdjęcia i prosi o pomoc

Policjanci z Wydziału ds. Wykroczeń i Postępowań Administracyjnych Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII prowadzą postępowania w sprawach wykroczeń z art. 54 Kodeksu wykroczeń w związku z ust. 1 Rozporządzenia Porządkowego Wojewody Mazowieckiego z 22 października 2025 r. Przepisy te wprowadzały zakaz noszenia, przemieszczania i używania wyrobów pirotechnicznych na terenie Warszawy w dniu 11 listopada 2025 r.

Stołeczna policja opublikowała zdjęcia uczestników Marszu Niepodległości, którzy mieli używać środków pirotechnicznych mimo obowiązującego zakazu. Funkcjonariusze zaapelowali o pomoc w identyfikacji osób widocznych na fotografiach. Policyjny apel jest zgodny z zapowiedzią prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, który już 11 listopada zapowiadał, że wobec uczestników marszu, którzy złamali zakaz dot. rac, zostaną wyciągnięte konsekwencje.

