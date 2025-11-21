"Miała siedem lat". Tusk reaguje na śmierć Amelki

"Amelka miała siedem lat. Siedem. Polskie dziecko. Zginęła w Tarnopolu w czasie bestialskiego rosyjskiego ataku rakietowego. Nie spełni już żadnych swoich marzeń. Ta okrutna wojna musi się zakończyć, a Rosja nie może jej wygrać. Bo to jest wojna także o przyszłość naszych dzieci" – napisał Tusk w piątek w serwisie X.

Wcześniej rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór poinformował, że wśród ofiar rosyjskiego ataku na Tarnopol z 19 listopada jest 7-letnia obywatelka Polski, Amelka. "Zginęła w nocy ze swoją mamą" – dodał.

Rzecznik MSZ przekazał, że polska placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego.

Tragiczny bilans ataku Rosji na Tarnopol. Nie żyje 31 osób, w tym dziewczynka z Polski

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na dwa bloki mieszkalne w Tarnopolu wzrosła w piątek do 31, wśród nich są dzieci. 94 osoby zostały ranne, a 13 wciąż uznaje się za zaginione.

W dniu, w którym Rosja zaatakowała Tarnopol, jej wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy w sumie ponad 470 dronów i niemal 50 rakiet.

USA chcą zakończenia wojny. Trump naciska na Zełenskiego

Prezydent USA Donald Trump naciska na ukraińskiego przywódcę Wołodymyra Zełenskiego, aby podpisał opracowany wspólnie przez Amerykanów i Rosjan plan pokojowy, mający zakończyć trwającą od prawie czterech lat wojnę.

28-punktowe porozumienie zakłada m.in. przekazanie Krymu i Donbasu pod kontrolę Moskwy, redukcję liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy do 600 tys. żołnierzy, nieprzystępowanie Ukrainy do NATO i zakaz rozmieszczania zagranicznych sił pokojowych na jej terytorium.

Plan pokojowy czy kapitulacja Ukrainy?

Plan zakończenia wojny przewiduje, że sankcje nałożone na Rosję mają być znoszone etapami, format G8 ma zostać przywrócony, a popełnione przez żołnierzy rosyjskich zbrodnie wojenne mają być objęte amnestią.

Jeden z punktów dotyczy Polski. Mówi, że "europejskie myśliwce będą stacjonować w Polsce".

Według źródeł agencji Reuters, Waszyngton zagroził Kijowowi, że zaprzestanie dostarczania broni i informacji wywiadowczych armii ukraińskiej, jeśli do czwartku, 27 listopada (Święto Dziękczynienia w USA) władze nie podpiszą zaproponowanego przez Waszyngton planu pokojowego.

