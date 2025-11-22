Socjaldemokraci i kobiety

ĆWIERKOT Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska zabrała publicznie głos na temat ETS2, czyli rozszerzonego unijnego handlu emisjami. Stop. Nie mamy najmniejszego pojęcia, o co jej chodziło. Stop. Kiełkują w nas podejrzenia, że ona także. Stop.
Niemniej dalej lubimy i szanujemy panią Ulę, ponieważ jej rządowa kariera pokazuje niedowiarkom, że rzeczy niemożliwych nie ma. Stop. W jakimś tragicznym sensie jest to nawet krzepiące.
Komedia. Stop. Joanna Kluzik-Rostkowska, niegdyś minister edukacji, a obecnie członek komisji do spraw Pegasusa, w trakcie prac komisji, a dokładnie w trakcie przesłuchania byłego agenta CBA odpowiedzialnego za technikę operacyjną, zapomniała, że mikrofony działają, i to całkiem nieźle. Stop. Dzięki temu poznaliśmy treść jej scenicznego szeptu: „Ja już tego nie chcę, my nie rozumiemy, o co my pytamy”. Stop. Taaak.
Artykuł zostanie opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.