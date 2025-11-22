Socjaldemokraci i kobiety

Niemniej dalej lubimy i szanujemy panią Ulę, ponieważ jej rządowa kariera pokazuje niedowiarkom, że rzeczy niemożliwych nie ma. Stop. W jakimś tragicznym sensie jest to nawet krzepiące.

Komedia. Stop. Joanna Kluzik-Rostkowska, niegdyś minister edukacji, a obecnie członek komisji do spraw Pegasusa, w trakcie prac komisji, a dokładnie w trakcie przesłuchania byłego agenta CBA odpowiedzialnego za technikę operacyjną, zapomniała, że mikrofony działają, i to całkiem nieźle. Stop. Dzięki temu poznaliśmy treść jej scenicznego szeptu: „Ja już tego nie chcę, my nie rozumiemy, o co my pytamy”. Stop. Taaak.