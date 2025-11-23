Pamięć Kingston Ironkey Keypad 200C

Prywatność i bezpieczeństwo są dla wielu osób priorytetem przy wy borze sposobu przechowywania danych. Kłopot w tym, że wraz z rosnącą liczbą osób korzystających z automatycznego tworzenia kopii danych na serwerach rośnie również liczba włamań do chmury. Awaria infrastruktury może też w ważnym momencie pozbawić nas dostępu do plików. Warto więc rozważyć inwestycję w szyfrowane pendrive’y.