Pamięć Kingston Ironkey Keypad 200C

Szyfrowanie sprzętowe XTS-AES z 256-bitowym kluczem, wymuszony alfanumeryczny kod PIN, możliwość ustawienia oddzielnych haseł dla administratora i użytkownika oraz trybu tylko do odczytu na stałe lub tylko na jedną sesję – to największe zalety pamięci amerykańskiej firmy Kingston
Prywatność i bezpieczeństwo są dla wielu osób priorytetem przy wy borze sposobu przechowywania danych. Kłopot w tym, że wraz z rosnącą liczbą osób korzystających z automatycznego tworzenia kopii danych na serwerach rośnie również liczba włamań do chmury. Awaria infrastruktury może też w ważnym momencie pozbawić nas dostępu do plików. Warto więc rozważyć inwestycję w szyfrowane pendrive’y.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.