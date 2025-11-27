Senator KO zawieszony. Na własne życzenie

O decyzji wobec Krzysztofa Kwiatkowskiego poinformowała rzeczniczka klubu KO Dorota Łoboda.

Krzysztof Kwiatkowski zawieszony

– Klub Koalicji Obywatelskiej zawiesił senatora, byłego prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego na 3 miesiące w prawach członka klubu – powiedziała Łoboda, dodając że o zawieszenie wystąpił sam zainteresowany. Sprawa ma związek z wtorkowym wyrokiem sądu, w którym polityk KO został skazany nieprawomocnie za nadużycia przy obsadzaniu stanowisk w NIK w 2013 roku.

Rzeczniczka KO tłumaczyła na antenie TOK FM, że Kwiatkowski wydał oświadczenie, w którym przedstawił swoje stanowisko i zapowiedział walkę w drugiej instancji. – Natomiast wystąpił o to, żeby zawiesić go w klubie i klub Koalicji Obywatelskiej na 3 miesiące senatora Kwiatkowskiego zawiesił w prawach członka – dodała.

Na uwagę, że sprawa ta nie rozstrzygnie się przecież w ciągu najbliższych trzech miesięcy, Łoboda odparła, że zobaczymy, jak będzie się rozwijała. Podkreśliła, że zarówno sam senator zapewnia o swojej niewinności, jak i jest on po prostu nie winny do prawomocnego wyroku sądu.

– Rozumiem, że z przyzwoitości, bo to bardzo dobry i przyzwoity człowiek, postanowił nie obciążać klubu tą historią, ale będzie dalej w sądzie domagał się tego, żeby sprawiedliwości stało się zadość – podsumowała.

Kwiatkowski i Bury skazani za obsadzanie stanowisk w NIK

Przypomnijmy, że w miniony wtorek były prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski, obecnie senator Koalicji Obywatelskiej i były szef klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego Jan Bury usłyszeli wyroki w zawieszeniu za nadużycia przy obsadzaniu stanowisk w NIK w 2013 roku. Orzeczenie zapadło po siedmiu latach od rozpoczęciu procesu.

Krzysztof Kwiatkowski, jako były prezes NIK, dostał 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu. Zarzucono mu działania polegające na wpływaniu na proces rekrutacyjny do najważniejszych stanowisk w Izbie. Z kolei Jan Bury, dawny lider klubu ludowców, za podobne czyny został skazany na 6 miesięcy więzienia – również w zawieszeniu.

Według ustaleń prokuratury, 2013 roku obaj politycy mieli nadużywać swoich wpływów przy obsadzaniu stanowisk w Izbie. W ten sposób mieli podważać zasadę bezstronności i transparentności przy zatrudnianiu wysokiej rangi urzędników.

Czytaj też:

Bez tej partii prawica nie przejmie władzy. Najnowszy sondaż

Czytaj też:

"UE nam tego nie narzuci". Minister o wyroku TSUE

Czytaj też:

Markiewicz kontra Manowska. Trybunał Konstytucyjny orzekł