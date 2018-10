Wyłudzenia VAT. W latach 2008-2015 Polska straciła miliardy

Uszczelnienie systemu VAT jest jednym z priorytetowych przedsięwzięć rządu Mateusza Morawieckiego. O zmianach w legislacji, które przyniosły znaczący wpływ z podatku VAT do budżetu państwa pisaliśmy już kilka dni temu na portalu DoRzeczy.pl.Teraz ten sam temat poruszyła Fundacja Republikańska w swoim najnowszym raporcie.

Co mogliśmy mieć za te pieniądze?

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że w latach 2006-2015 luka VAT wzrosła z 0,6% PKB do 2% PKB. Biorąc pod uwagę jedynie 2015 rok państwo polskie straciło przez lukę i słabą ściągalność aż 40 mld zł.

Fundacja podaje przykładowo, że za stracone fundusze można było zbudować ponad milion mieszkań dla polskich rodzin, albo ok. 6 tysięcy kilometrów autostrad.

2008-2015 vs. 2016-2019

Raport prezentuje również skale wpływów z podatku PIT. W latach 2008-2015 te wpływy wyniosły ok. 22 mld zł, czyli wzrosły o 36% przy wzroście PKB ok. 50%, podczas gdy w latach 2016-2019 wpływy te wzrosną o 37 mld zł, czyli o ok. 45% przy wzroście PKB ok. 25%.

Jeszcze większą różnicę widać przy wpływach z podatku CIT. O ile między 2008 a 2015 rokiem te wpływy spadły o 1,7 mld zł, o tyle w latach 2016-2019 wzrosną o 12 mld zł.

Podobnie sprawa wygląda przy podatku VAT, gdzie wpływy za lata 2008-2015 wyniosły 27 mld, podczas gdy za lata 2016-2019 wyniosą one aż 57 mld zł.

Fundacja szacuje, że gdyby w latach 2016-2019 wpływy z podatków i składek FUS rosły w takim tempie jak za rządów Donalda Tuska i Ewy Kopacz (2008-2015) to w 2019 roku byłyby one o 80 mld zł mniejsze.

Czytaj także:

"Wyłudzenia VAT nie były grupą przestępstw dominujących". Ćwiąkalski przed komisją ds. VATCzytaj także:

Tropiciele wyłudzeń VAT dostali premie. Gazeta chwali władzę