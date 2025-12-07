Młody Polak podbija świat

To nie pierwsze tak prestiżowe wyróżnienie młodego Polaka. We wrześniu Mati Staniszewski trafił na „TIME100 AI”, czyli listę najbardziej wpływowych osób na świecie w sektorze sztucznej inteligencji.

O CEO i współtwórcy start-upu ElevenLabs wiele osób w Dolinie Krzemowej z respektem mówi już bowiem od lat. To właśnie on wraz z kolegą z liceum, Piotrem Dąbkowskim, w 2022 r. założył firmę, która nie tylko z sukcesem wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, lecz także potrafi już na AI dobrze zarabiać (a akurat ta sztuka w branży udaje się wyłącznie najlepszym).