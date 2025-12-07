Młody Polak podbija świat

GLOBALNE OCHŁODZENIE Mateusz (Mati) Staniszewski, zaledwie 30-letni Polak, trafił w ubiegłym tygodniu na okładkę amerykańskiego wydania magazynu „Forbes”.
To nie pierwsze tak prestiżowe wyróżnienie młodego Polaka. We wrześniu Mati Staniszewski trafił na „TIME100 AI”, czyli listę najbardziej wpływowych osób na świecie w sektorze sztucznej inteligencji.
O CEO i współtwórcy start-upu ElevenLabs wiele osób w Dolinie Krzemowej z respektem mówi już bowiem od lat. To właśnie on wraz z kolegą z liceum, Piotrem Dąbkowskim, w 2022 r. założył firmę, która nie tylko z sukcesem wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji, lecz także potrafi już na AI dobrze zarabiać (a akurat ta sztuka w branży udaje się wyłącznie najlepszym).
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
