Wpis polskiego premiera rozbił bank na X. Ujawniono wyniki

"Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło" – napisał po angielsku premier Donald Tusk w sobotę na platformie X. Wpis polityka został zauważony przez Elona Muska i zyskał w sieci ogromną popularność. Okazuje się, że w serwisie X stał się on najczęściej wyświetlanym postem na świecie związanym z tematem społeczno-politycznym w ciągu 24 godzin od jego powstania.

Elon Musk zareagował na wpis Donalda Tuska. Polski premier rozbił bank na X

Szef polskiego rządu odniósł się w ten sposób do opublikowanej dzień wcześniej przez Biały Dom nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA, którą prezydent Donald Trump podpisał w listopadzie. W amerykańskim dokumencie zaznaczono m.in., że polityka Stanów Zjednoczonych w zakresie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę oraz zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Były współpracownik Donalda Trumpa, miliarder Elon Musk udostępnił na platformie X post premiera Donalda Tuska i skomentował: "Jeśli połączysz Donalda Trumpa i Elona Muska, otrzymasz…", dodając emotkę płaczu ze śmiechu. "Kocham Europę, ale nie biurokratycznego potwora, jakim jest Unia Europejska" – stwierdził w kolejnym wpisie.

Poruszeniu wywołanym postem polskiego premiera przyjrzał się 7 grudnia Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura. Fundacja, która zajmuje się analityką i doradztwem w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego oraz ochrony danych w przestrzeni cyfrowej poinformowała, że wpis na X stał się najbardziej angażującym postem na świecie związanym z tematami społeczno-politycznymi w ciągu ostatnich 24 godzin.

Od czasu analizy zaprezentowanej przez Res Futura wpis Donalda Tuska jeszcze zyskał liczbę wyświetleń. Obecnie jest to niemal 38 mln. Post został "podany dalej" przez 11 tys. użytkowników X, doczekał się 13 tys. komentarzy i 72 tys. polubień.

