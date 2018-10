Wassermann: Kraków może wiele zyskać na moich kontaktach z rządem

Jak zapewnia Małgorzata Wassermann, dzięki kontaktom z rządem jest w stanie wywalczyć więcej dla Krakowa niż obecny prezydent miasta.

– To nie jest żaden szantaż. Po prostu dzięki moim bardzo dobrym kontaktom z rządem Mateusza Morawieckiego Kraków może wiele zyskać. Jest szereg rzeczy, po które Jacek Majchrowski nie wyciągnął ręki. Albo nie chciał, albo nie wiedział jak. (...) Mam wrażenie, że Majchrowski od lat nie zabiega o wsparcie rządu, o jakie ja uważam, że należy zabiegać – należy współpracować. Jako posłanka wspierałam mocno instytucje samorządowe, bo znaczenie dla mnie miało to, że to np. dotyczy Krakowa – zaznaczała w rozmowie z Onetem.

Wassermann zwróciła się również do krakowian, żeby wsparli ją w drugiej turze wyborów. – Apeluję do tych wyborców, którzy chcą zmian w Krakowie i do tych, którzy nie oddali głosu na Majchrowskiego w I turze, by dali szansę na zmianę w Krakowie – podkreśla. – Tylko zjednoczenie się daje nam szansę na efekt – dodała.

W wyborach samorządowych w Krakowie Jacek Majchrowski zdobył 45,84 proc. głosów, a Małgorzata Wassermann – 31,88 proc.

