Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę ws. zniesieniu górnego limitu składek na ZUS

Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda chciał, by Trybunał Konstytucyjny zbadał, czy nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, którą parlament uchwalił 15 grudnia 2017 roku, jest zgodna z konstytucją. "Analiza przebiegu prac legislacyjnych w zakresie trybu zaopiniowania projektu ustawy przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe oraz organizacje pracodawców wzbudziła zastrzeżenia Prezydenta co do dochowania standardów procesu legislacyjnego" – poinformowała wówczas w komunikacie Kancelaria Prezydenta.

Wniosek o zbadanie noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych został złożony w Trybunale Konstytucyjnym w piątek, 5 stycznia. Ustawa znosi limit, powyżej którego najlepiej zarabiający nie płacą składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

"Zdaniem Prezydenta, rodzaj i waga wprowadzanych ustawą zmian, dotyczących zarówno pracowników, jak i pracodawców, powoduje, że praca nad tego rodzaju aktem prawnym prowadzona powinna być z pełnym poszanowaniem obowiązującej przy jego tworzeniu procedury, w tym z uwzględnieniem zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi" – brzmi fragment oświadczenia KPRP.

Trybunał rozpoczął dziś rozpatrywanie sprawy w pełnym składzie. Rozprawie przewodniczył prezes TK Julia Przyłębska, zaś jej sprawozdawą jest sędzia Justyn Piskorski.