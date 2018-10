Spora nadwyżka w budżecie. Do września sięgnęła 3,2 mld zł

Na stronie resortu opublikowano komunikat o wykonaniu budżetu w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku.

Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dotychczasowe dochody budżetu państwa były wyższe o 10,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

"W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

dochody z podatku VAT były wyższe o 4,7 % r/r (tj. ok. 5,5 mld zł),

dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,1% r/r (tj. ok. 2,6 mld zł),

dochody z podatku PIT były wyższe o 13,9% r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),

dochody z podatku CIT były wyższe o 16,6% r/r (tj. ok. 3,7 mld zł),

dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9% r/r." – czytamy w komunikacie.

"Wykonanie wydatków budżetu państwa po dziewięciu miesiącach 2018 r. wyniosło 269,7 mld zł, tj. 67,9 proc. planu. W stosunku do analogicznego okresu 2017 r. (258,5 mld zł) jest to wartość wyższa o 11,2 mld zł, natomiast analizując zaangażowanie wydatków w stosunku do planu jest ono na zbliżonym poziomie jak po III kwartałach roku 2017 (tj. 67,2 proc. planu)" – napisano.