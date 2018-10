Morawiecki zapewnia: Nie ma rozbieżności na linii MSZ –Ziobro

Kilka dni przed wyborami samorządowymi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do TK o zbadanie przepisu unijnego traktatu, który pozwala sądom zadawać Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytania dotyczące kształtu i ustroju władzy sądowniczej. Krytycy ministra przekonują, że to pierwszy krok do polexitu.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła krytyczna opinia szefa MSZ Jacka Czaputowicza w sprawie wniosku Ziobry. Dokument liczy 16 stron i jest datowany na 12 października. Według "GW" pismo wpłynęło do TK trzy dni później, 15 października. Resort polskiej dyplomacji argumentuje w swojej opinii, że wniosek ministra sprawiedliwości jest bezzasadny.

– Nie ma żadnej rozbieżności pomiędzy ministrem sprawiedliwości i ministrem spraw zagranicznych co do interpretacji możliwości kierowania zapytań o decyzję do naszego TK w zakresie poszczególnych przepisów Traktatu o UE – powiedział szef rządu.

– Jest rzeczą bezsporną, że minister spraw zagranicznych, zgodnie zresztą ze swoim oświadczeniem absolutnie przyznaje tutaj rację, że jest możliwość kierowania do TK tego typu zapytań, wątpliwości, co do interpretacji stosowania prawa w poszczególnych przypadkach – dodał Morawiecki.

