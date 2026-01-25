Zima trzyma

DEKAMERONKI Znowu mamy nieoczekiwany atak zimy ze strony planety, która płonie.
Znowu pojawiają się prześmiewcze memy zdroworozsądkowo dworujące z postulatów ocieplania się klimatu, podczas kiedy pogoda za oknem przeczy alarmistycznym tezom klimatologicznych wieszczów zagłady. To, że jest zimno, nie przeczy temu, że klimat się ociepla, bo pogoda może ziębić, kiedy klimat w tym samym momencie parzy. Tak samo jest co sezon, kiedy powodzie (te pogodowe) są dowodem na susze (te klimatyczne). Dwie logiki leżą obok siebie, nie przecinają się, a więc wychodzi, że każda ze stron mówi tylko do siebie.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
