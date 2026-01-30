Polska się wyludnia. Zatrważające dane

"Niemal nieprzerwanie od 2012 r. utrzymuje się spadek liczby ludności, jedynie w 2017 r. odnotowano nieznaczny jej wzrost (o niespełna 1 tys. osób). Na zmiany liczby ludności wpływa głównie przyrost naturalny, który od 2013 r. pozostaje ujemny. Szacuje się, że w 2025 r. liczba urodzeń była o ok. 168 tys. niższa od liczby zgonów. Współczynnik przyrostu naturalnego (na 1000 ludności) wyniósł minus 4,5 (wobec minus 4,2 rok wcześniej)" – czytamy w komunikacie.

Jak podkreślono: "Współczynniki przyrostu naturalnego są zazwyczaj niższe w miastach niż na obszarach wiejskich. Do 2018 r. w miastach obserwowano ubytek naturalny, a na wsi – niewielki przyrost. Od 2019 r. zarówno w miastach, jak i na wsi notuje się ubytek naturalny".

Liczba urodzeń żywych w ub.r. spadła o 14 tys. do 238 tys., zaś liczba zgonów spadła o 3 tys. r/r i wyniosła 406 tys., podał Główny Urząd Statystyczny.

Wyludniają się również Niemcy. Sytuacji nie ratuje imigracja

Trudna sytuacja demograficzna panuje również za Odrą. Pod koniec ubiegłego roku w Niemczech mieszkało ok. 83,5 mln osób, co stanowi spadek o około 100 tys. Trendu nie jest w stanie odwrócić przyjazd imigrantów.

Jak podał Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, był to pierwszy spadek liczby ludności od 2020 roku. W latach 2011-2024, z wyjątkiem pandemicznego roku 2020, liczba ludności rosła, a przyczyną było zjawisko imigracji.

Teraz trend się odwrócił. Statystycy wskazują, że przyczyną spadku jest malejąca imigracja netto. W 2025 roku do Niemiec przyjechało 220-260 tys. osób więcej niż wyemigrowało. Oznacza to, że saldo migracji było znacznie niższe (o ok. 40 proc.) niż rok wcześniej, kiedy do Niemiec przybyło o 430 tys. osób więcej niż z nich wyemigrowało.

Czytaj też:

Kryzys demograficzny się pogłębi. Dlaczego młodzież nie chce mieć dzieci?Czytaj też:

Demograficzna katastrofa w Polsce. Dlaczego "500 plus" nie przyniosło efektu?