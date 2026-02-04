Kaczyński w szpitalu. Nowe informacje o stanie prezesa PiS

W ubiegłym tygodniu pojawiła się informacja, że Jarosław Kaczyński trafił do szpitala. Powodem hospitalizacji prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest infekcja. Mowa była nawet o podejrzeniu zapalenia płuc. Z powodu pobytu w szpitalu Jarosław Kaczyński nie wziął udziału w czwartkowym spotkaniu przedstawicieli klubów parlamentarnych w Pałacu Prezydenckim. Jak przekazano, Karol Nawrocki skontaktował się z prezesem PiS telefonicznie, pytając o stan zdrowia i życząc mu szybkiego powrotu do pełni sił.

Jarosław Kaczyński w szpitalu. Brudziński przekazał nowe informacje o stanie prezesa

Najnowsze informacje o stanie lidera PiS przekazał w środę w programie "Poranny Ring" Super Expressu Joachim Brudziński. – Dajmy pochorować człowiekowi, który trafił z podejrzeniem zapalenia płuc do szpitala. Jarosław Kaczyński, jak każdy pacjent, jak każdy człowiek, ma prawo do tego, żeby w spokoju pochorować i w spokoju z tej choroby wyjść – powiedział.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości jednocześnie postanowił uspokoić wszystkich, zaniepokojonych stanem byłego prezesa. – Pan premier Jarosław Kaczyński wraca do zdrowia. Nie ma tutaj jakichś gwałtownych tąpnięć. Wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku – zapewnił.

Kaczyński kontroluje sytuację w partii? "Jest zwierzęciem politycznym"

Brudziński poinformował ponadto, że choroba nie wykluczyła prezesa PiS z życia partii, wciąż kontroluje sytuację w niej.

– Jarosław Kaczyński jest, przepraszam za takie określenie, takim zwierzęciem politycznym, że nawet choroba i wysoka temperatura nie są w stanie tego temperamentu politycznego pana prezesa Kaczyńskiego powstrzymać. Kontroluje sytuację, komunikuje się z najbliższymi współpracownikami – przekazał eurodeputowany.

