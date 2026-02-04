Zbadano ceny biletów kolejowych. Oto, jak Polska wypada na tle Europy

Analiza kosztówpodróży na szybkich trasach krajowych w 13 krajach Europy, w tym w Polsce, przeprowadzona została przez Urząd Transportu Kolejowego (UTK).

UTK podkreśla, że sytuacja zmienia się w przypadku zakupu biletu z miesięcznym wyprzedzeniem. Przeciętny Włoch zapłaci wówczas 12,6 euro za 100 km trasy kolejowej z Rzymu do Mediolanu, co stanowi najwyższy udział w zestawieniu w przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu (0,45 proc.). W Hiszpanii koszt 11,6 euro za 100 km to 0,41 proc. miesięcznego budżetu, a nieznacznie mniejszy udział (0,35 proc.) ma Szwecja (przy koszcie 13,7 euro za 100 km na analizowanej trasie). W Polsce, jeśli bilet kupowany jest 30 dni przed podróżą, koszt przejechania 100 km możliwy jest za 4,1 euro, co stanowi 0,23 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Szwajcaria nominalnie najdroższa. Jest jedno "ale"

Z kolei nominalnie za podróż koleją najwięcej płaci się w Szwajcarii. Bilet na trasie z Zurichu do Genewy (ok. 268 km) kosztuje 57,8 euro (ok. 21,5 euro za 100 km przy wczesnym zakupie biletu). Mimo najwyższej ceny bezwzględnej kolej w Szwajcarii nie obciąża gospodarstw domowych tak znacząco jak we Włoszech, Hiszpanii czy Szwecji (koszt przejechania odcinka 100 km stanowi 0,25 proc. średniego miesięcznego wynagrodzenia Szwajcara).

"Polityka transportowa powinna traktować cenę usługi kolejowej jako główną dźwignię marketingową i konkurencyjną. Utrzymanie przystępnych cen w relacji do średniego wynagrodzenia jest kluczowe dla zwiększenia udziału kolei w transporcie ogólnym" – powiedział prezes UTK Ignacy Góra, cytowany w komunikacie.

