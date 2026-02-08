Samolot USA z bronią zawrócony. Był w drodze do Polski

Informację podał Polish Military Radar, kanał w mediach społecznościowych, który śledzi lotniczy ruch wojskowy nad Polską.

Lot był wykonywany przez linię National Airlines na zlecenie Dowództwa Transportowego Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych (USTRANSCOM). Boeing 747 przewoził ładunek wojskowy, w tym broń. Szczegóły dotyczące rodzaju transportowanego uzbrojenia nie zostały ujawnione.

Leciał do Rzeszowa z bronią. Amerykański samolot przekierowany do Budapesztu

Według dostępnych informacji, decyzja o przekierowaniu maszyny miała związek z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi, które uniemożliwiły bezpieczne lądowanie w Rzeszowie. Samolot został przekierowany na Węgry i wylądował na lotnisku w Budapeszcie.

Port lotniczy Rzeszów-Jasionka od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę pełni kluczową rolę jako hub logistyczny dla wojskowej pomocy przekazywanej Ukrainie przez państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone. Przez bazę w południowo-wschodniej Polsce przechodzi większość uzbrojenia dla Ukrainy, która od prawie czterech lat broni się przed agresją ze strony Rosji.

Prezydent: Dzięki hubowi w Jasionce możliwa jest obrona Ukrainy przed Rosją

Prezydent Karol Nawrocki mówił podczas wizyty na lotnisku w grudniu, że ponad 95 proc. wszystkich donacji z ponad 40 państw wpierających Ukrainę przechodzi właśnie przez hub w Jasionce.

– Trzeba mieć głęboką świadomość, że dzięki wysiłkowi Polaków, polskich żołnierzy, dzięki takim miejscom jak hub logistyczny na Podkarpaciu możliwa jest obrona Ukrainy przed rosyjską napaścią – podkreślił prezydent.

Zwrócił uwagę, że Jasionka to miejsce, bez którego "nie udałoby się zapewnić bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO". Podziękował także polskim żołnierzem, którzy pełnią służbę na lotnisku, w centrum logistycznym POLLOGHUB.

