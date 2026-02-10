100 lat praw miejskich Gdyni. Prezydent przypomniał o swoim projekcie

10 lutego 1926 r. rozporządzeniem Rady Ministrów: "o zezwoleniu gminie wiejskiej Gdynia w powiecie wejherowskim w województwie pomorskiem na przyjęcie ustroju według pruskiej ordynacji miejskiej dla sześciu wschodnich prowincyj z dnia 30 maja 1853 r.", Gdynia uzyskała prawa miejskie.

– Gdynia była dzieckiem niepodległej, suwerennej Rzeczypospolitej, zbudowanej na ciężkiej pracy, pocie, poświęceniu i pięknych ideałach – podkreślał Karol Nawrocki.

– Chcę podziękować na ręce Pani Prezydent i pogratulować mieszkańcom i mieszkankom Gdyni tego pięknego jubileuszu, z głęboką świadomością tego, jak ważna jest dzisiaj dla Polski Gdynia – dodał.

Nawrocki przypomina o swoim projekcie

Prezydent wspomniał, że "nie chce być tylko kibicem rozwoju Gdyni". – Chcę być z Wami, jako Prezydent Polski – zaznaczył, przypominając, że w październiku 2025 r. złożył w Sejmie inicjatywę ustawodawczą "Tak! Dla Polskich Portów", zawierającą rozwiązania dotyczące budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni i wybudowania, dokończenia inwestycji Drogi Czerwonej. Karol Nawrocki wyraził nadzieję, że na 101. urodziny miasta ustawa będzie już uchwalona przez parlament i uzyska jego podpis.– Te 100 lat widzimy z perspektywy miasta tak ważnego dla całej Rzeczypospolitej – mówił prezydent.

Zwrócił uwagę, że "w stoczni wojennej odbywa się proces budowania odpowiedzialności za infrastrukturę bezpieczeństwa całego basenu Morza Bałtyckiego, które w krótkim czasie i dość nieoczekiwanie stało się wewnętrznym morzem Sojuszu Północnoatlantyckiego". – Bez stoczni wojennej i bez Gdyni bezpieczeństwa w tym akwenie nie uda się zbudować – podkreślił.

Zauważył też, że port gdyński rozwija się i każdego roku osiąga nowe rekordy przeładunkowe. Wskazał, że Gdynia jest też ważnym dla Europy ośrodkiem akademickim oraz istotnym miejscem na mapie kulturalnej.