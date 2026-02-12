Siwiec o słowach Nawrockiego: Traktuję je z wielką satysfakcją, wreszcie zauważył

W środę (11 lutego) odbyła się Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas trwającego niemal sześć godzin posiedzenia rozmawiano o unijnym programie pożyczek na zbrojenia SAFE, Radzie Pokoju Donalda Trumpa i "wschodnich kontaktach towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Prezydent, otwierając obrady stwierdził, że sprawa Czarzastego "dotyczy standardów bezpieczeństwa państwa". Jak przypomniał, zgodnie z Konstytucją w sytuacji, gdy prezydent nie może pełnić swojej funkcji, obowiązki głowy państwa przejmuje marszałek Sejmu. – Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury – powiedział Nawrocki.

Siwiec: Słowa prezydenta o Czarzastym potraktowałem z wielką satysfakcją

Do tych słów odniósł się w czwartek (12 lutego) szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec. – Potraktowałem to z wielką satysfakcją, że prezydent notyfikuje marszałka. Wreszcie zauważył, że to jest druga osoba w państwie – powiedział w TVN24.

Jego zdaniem, Rada Bezpieczeństwa Narodowego "miała być jakimś wielkim halo, okazała się właściwie takim pustym balonem". – Cała ta operacja pod tytułem próbujemy wpisać w ustawkę marszałka, pod tytułem naparzamy się jakimiś brudami, faktami, wyciągamy, kreujemy te brudy. To się nie udało – przekonywał.

Siwiec potwierdził nieoficjalne doniesienia o tym, że Czarzasty milczał w trakcie posiedzenia. – Dlatego milczał, bo wszystko na ten temat zostało powiedziane – stwierdził.

Rosjanka w otoczeniu marszałka Sejmu

Chodzi o Rosjankę Swietłanę Czestnych, która dwa lata temu nabyła udziały w hotelowej spółce Czarzastego. Obecnie biznesu dogląda żona marszałka, Małgorzata. Jak ujawniła "Rzeczpospolita", Czestnych pracuje dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego w Petersburgu, który zajmuje się nie tylko dziełami sztuki, ale także sprzedażą majątku Federacji Rosyjskiej.

"Wiele wskazuje na to, że także majątku FSB, służby, która stoi za akcjami sabotażowymi w Polsce i Europie" – podała "Rz". Według gazety, kontakty Czarzastego z Rosjanką powinna prześwietlić ABW.

"Te pytania padły". Żukowska o przeszłości Nawrockiego

Po tym, jak Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że jednym z tematów posiedzenia RBN będzie "wyjaśnienie wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" Włodzimierza Czarzastego, marszałek Sejmu zaproponował dodanie do prządku obrad punktu dotyczącego "wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców" oraz "przeszłej pracy prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90 i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności".

Siwiec powiedział, że pytania o przeszłość prezydenta "padły w jakiejś wersji, nieznanej mu bliżej" z ust Anny Marii Żukowskiej, która uczestniczyła w posiedzeniu RBN z racji pełnienia funkcji przewodniczącej klubu Lewicy.

Czytaj też:

Sikorski o posiedzeniu RBN: Cyrk medialny, który zaczął robić Duda