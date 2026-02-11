Sikorski o posiedzeniu RBN: Cyrk medialny, który zaczął robić Duda

Prezydent Karol Nawrocki zwołał na środę (11 lutego) posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z najgorętszych tematów ma być wyjaśnienie wszelkich okoliczności "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Politycy będą także rozmawiać o programie SAFE i zaproszeniu Polski do Rady Pokoju, którą tworzy prezydent USA Donald Trump.

Sikorski o posiedzeniu RBN i "cyrku medialnym"

Do agendy posiedzenia RBN odniósł się wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Uprzejmie przypominam, że za prezydentury śp. Lecha Kaczyńskiego RBN była poważnym gremium. Wymienialiśmy się najważniejszymi informacjami bez mediów, w klatce w BBN, tylko najważniejsze osoby i tylko z liderami partii. Cyrk medialny zaczął robić dopiero prezydent Duda" – napisał szef MSZ w serwisie X.

Bez Kaczyńskiego, ale z udziałem Skalika

Według doniesień "Super Expressu", w posiedzeniu RBN nie weźmie udziału Jarosław Kaczyński. Gazeta podkreśla, że to pierwsza taka nieobecność od czasu, gdy polityk regularnie uczestniczy w pracach RBN jako prezes PiS. Kaczyńskiego nie będzie na środowym spotkaniu w związku niedawnym pobytem w szpitalu i zaleceniami lekarskimi po rekonwalescencji.

Według nieoficjalnych informacji, w miejsce prezesa PiS ma przybyć poseł Andrzej Śliwka. "W kierownictwie PiS podkreśla się, że to jeden z najlepiej zorientowanych polityków w sprawach programu SAFE, dlatego ma być kluczowym głosem ugrupowania podczas obrad" – ustalili dziennikarze "Super Expressu".

Kontrowersje wokół posiedzenia RBN budzi zaproszenie posła Konfederacji Korony Polskiej Włodzimierza Skalika, którego poglądy uchodzą za antyukraińskie i prorosyjskie. W spotkaniu ma uczestniczyć także szef BBN Sławomir Cenckiewicz, który, zdaniem przedstawicieli obozu rządzącego, nie ma dostępu do informacji niejawnych.

Nawrocki kontra Czarzasty

Po tym, jak Kancelaria Prezydenta ogłosiła, że jednym z tematów posiedzenia RBN będzie "wyjaśnienie wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" Włodzimierza Czarzastego, marszałek Sejmu zaproponował dodanie do prządku obrad punktu dotyczącego "wyjaśnienia charakteru kontaktów prezydenta Karola Nawrockiego ze środowiskami pseudokibiców" oraz "przeszłej pracy prezydenta w charakterze ochrony w Grand Hotel Sopot, który w latach 90 i na początku XXI wieku był miejscem spotkań przedstawicieli świata przestępczego oraz ewentualnej nielegalnej działalności".

