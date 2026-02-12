"Kłamstwo w żywe oczy". Siemoniak uderza w człowieka prezydenta

Nie cichną echa środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Jednym z wątków poruszanych w komentarzach jest obecność na naradzie szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cenckiewicza.

Awantura o Cenckiewicza na RBN. Leśkiewicz komentuje

W czwartek rano rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapowiedział związane z tym działania. Według niego, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego nie ma dostępu do informacji niejawnych ze względu na trwające postępowanie sądowoadministracyjne. "W związku z tym nie może być dopuszczony w jakimkolwiek trybie (nawet jednorazowej zgody) na posiedzenie, któremu nadano klauzulę niejawności" – napisał w czwartek na platformie X Dobrzyński. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreślił, że lekceważenie prawa oraz próby manipulacji absolutnie nie zmienią stanu faktycznego czyli braku ważnego poświadczenia. "Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego podejmie w tej sprawie stosowne czynności" – poinformował.

Działań służb w tej sprawie nie obawia się jednak Pałac Prezydencki. Oświadczył to na antenie RMF FM rzeczni głowy państwa Rafał Leśkiewicz. Podkreślił on, że obecny stan prawny jest taki, że prof. Cenckiewicz ma ważne poświadcznie bezpieczeństwa. Ponadto, jak poinformował, szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki upoważnił Sławomira Cenckiewicza do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", "więc najniższej klauzuli tajności, która obowiązywała podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego".

Leśkiewicz podkreślił w audycji, że obecny na posiedzeniu RBN minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie wyraził wątpliwości w sprawie dostępu do informacji Sławomira Cenckiewicza.

Uderzenie w rzecznika prezydenta. "Siemoniak demaskuje jego kłamstwa"

Na słowa te ostro zareagował wywołany przez rzecznika Siemoniak. "To nieprawda. Wyraźnie się wypowiedziałem w tej sprawie gdy zabierałem głos w punkcie 3 posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Kłamstwo w żywe oczy" – napisał na platformie X.

Wpis ministra koordynatora służb specjalnych udostępnił z ostrym komentarzem jego rzecznik Jack Dobrzyński. "Prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz łże. Minister Tomasz Siemoniak demaskuje jego kłamstwa" – podkreślił.

