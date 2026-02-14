Kraj
  Jan Pospieszalski

Walka trwa

#WARTO Zaplanowana na 4 lutego rozprawa kasacyjna przed Sądem Najwyższym w sprawie odpowiedzialności Tomasza Arabskiego za organizacje lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. na wniosek pełnomocnika rodzin ofiar katastrofy została odwołana.

Wieloletni proces Arabskiego, toczący się z oskarżenia prywatnego rodzin, doprowadził w czerwcu 2019 r. do skazania ówczesnego szefa KPRM na 10 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata.

