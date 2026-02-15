Sprytna gra Tuska

W RZECZY SAMEJ Sondaże wskazują, że gdyby teraz doszło do wyborów, obecna koalicja nie byłaby w stanie utrzymać się przy władzy.
Wynika z tego, że Donald Tusk, jeśli chce uniknąć w przyszłości losu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, musi na to wyzwanie znaleźć odpowiedź. Ostatnia awantura wokół wypowiedzi ambasadora Toma Rose’a pokazała, na czym będzie ona polegać.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
