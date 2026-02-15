ĆWIERKOT Tusk powiedział, że Polska nie przystąpi do Rady Pokoju Trumpa. Stop.
Dodał, że "Polska nie będzie niczyim wasalem". Stop. Na berlińskich ulicach zaobserwowano zjawisko masowego tarzania się ludzi ze śmiechu. Stop.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
