Na berlińskich ulicach…
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Sławomir JastrzębowskiAutor:Sławomir Jastrzębowski

Na berlińskich ulicach…

Dodano: 
Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło: PAP / Wiktor Dąbkowski
ĆWIERKOT Tusk powiedział, że Polska nie przystąpi do Rady Pokoju Trumpa. Stop.

Dodał, że "Polska nie będzie niczyim wasalem". Stop. Na berlińskich ulicach zaobserwowano zjawisko masowego tarzania się ludzi ze śmiechu. Stop.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także