PiS chce się zadłużać dla Ukrainy
Udostępnijdodaj Skomentuj
Kraj
  • Łukasz WarzechaAutor:Łukasz Warzecha

PiS chce się zadłużać dla Ukrainy

Dodano: 
Flagi Polski i Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne
Flagi Polski i Ukrainy, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Darek Delmanowicz
NOTATNIK MALKONTENTA Gdy polskie media zajmowały się personalnym i partyjnym konfliktem pomiędzy prezydentem Nawrockim a marszałkiem Czarzastym, w Strasburgu trwały głosowania.

Trzy pierwsze w sesji 11 lutego dotyczyły darowizny w wysokości 90 mld euro dla Ukrainy, zwanej, dla pozorów, pożyczką, co oczywiście nie ma nic wspólnego z prawdą.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także