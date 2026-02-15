Ukraińskie nadzieje
  Jerzy Karwelis

Ukraińskie nadzieje

Dodano: 
Żołnierze armii Ukrainy
Żołnierze armii Ukrainy Źródło: PAP/EPA / SERGEY DOLZHENKO
DEKAMERONKI ||Odwiedziła mnie Elina w drodze ze swego Kijowa do Brukseli.

Chciałem posłuchać, co tam u nich, ale jakoś nie bardzo wyszło.

Oni tam jednak bardzo nakręceni propagandą. Z dumą opowiadają, że będą walczyć do zwycięstwa, a na pytanie, jak to zwycięstwo ma wyglądać, to zaczynała Elina coś kręcić.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

