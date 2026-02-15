Ukraińskie nadzieje

DEKAMERONKI ||Odwiedziła mnie Elina w drodze ze swego Kijowa do Brukseli.
Chciałem posłuchać, co tam u nich, ale jakoś nie bardzo wyszło.
Oni tam jednak bardzo nakręceni propagandą. Z dumą opowiadają, że będą walczyć do zwycięstwa, a na pytanie, jak to zwycięstwo ma wyglądać, to zaczynała Elina coś kręcić.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.