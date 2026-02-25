Klub Centrum wybrał przewodniczącego. Znamy nazwisko

Czytaj też:

Hołownia zamieścił kolejny wpis. "Nie żywię urazy"O wyborze przewodniczącego klubu parlamentarnego Centrum informuje Polsat News.

Mirosław Suchoń szefem klubu Centrum

Z ustaleń stacji wynika, że decyzja zapadła podczas wtorkowych obrad polityków nowej formacji. "Na czele klubu powstałego po rozłamie w Polsce 2050 stanie Mirosław Cichoń. Informację tę potwierdził sam parlamentarzysta" – czytamy na polsatnews.pl.

W nowym klubie parlamentarnym zasiada łącznie 15 posłów. To osoby, które dotychczas zasiadały w ławach poselskich, reprezentując Polskę 2050. Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w tym tygodniu klub ma ogłosić skład swojego prezydium. We wtorek zaś Polska Agencja Prasowa poinformowała, że działacze nowego tworu politycznego podjęli decyzję o złożeniu w sądzie dokumentów koniecznych do rejestracji stowarzyszenia. Ma do tego dojść do środy. Agencja ustaliła ponadto, że podczas niedzielnego zdalnego spotkania polityków i działaczy skupionych wokół klubu Centrum zdecydowano o podziale ról. I tak, komunikacją z osobami zainteresowanymi współpracą z Centrum ma się zająć poseł Rafał Kasprzyk. Z kolei odpowiedzialnym za budowę struktur nowego bytu politycznego ma być wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Robert Gajda.

To jednak nie wszystkie doniesienia w sprawie klubu Centrum. "Oprócz rejestracji stowarzyszenia, w trakcie spotkania miano zapowiedzieć też plan stopniowego odchodzenia działaczy Polski 2050 z niektórych regionów" – czytamy. Według informatora agencji, kolejne odejścia mają być ogłaszane stopniowo, co kilka dni.

Rozłam w Polsce 2050

Przypomnijmy, że do rozłamu w Polsce 2050, w wyniku którego powstał klub Centrum, doszło w ubiegłą środę. Decyzję w tej sprawie ogłosiła minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Wraz z nią partię opuściło 14 posłów, w tym Rafał Kasprzyk, Ryszard Petru i Aleksandra Leo. Na współpracę z nowym klubem zdecydowało się ponadto trzech senatorów oraz jeden europoseł.

