"Łączy nas Polexit". Narodowcy i Korwin-Mikke łączą siły przed wyborami do PE

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki oraz lider partii Wolność Janusz Korwin-Mikke wystąpili w Sejmie na wspólnej konferencji prasowej. – Chcieliśmy poinformować, że Ruch Narodowy i partia Wolność tworzą koalicję w wyborach do Parlamentu Europejskiego, która będzie startowała z jednoznacznie eurosceptycznym przekazem – powiedział Robert Winnicki. Poseł podkreślał, że współpraca ma charakter ściśle wyborczy, w związku z czym formacje zachowają tożsamość i struktury.

Z kolei Janusz Korwin-Mikke bardzo pochwalił atmosferę rozmów koalicyjnych. Określił ją jako "bardzo konkretną" i "przyjazną". Na uwagę jednego z dziennikarzy, że obecność Polski w Unii Europejskiej cieszy się wśród obywateli Polski dużym poparciem, polityk odparł, że "większość nie ma racji". Co łączy oba ugrupowania? Lider partii Wolność wskazał na to, że Narodowcy chcą Polexitu, a on chce "rozwalić Unię".