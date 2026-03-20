Udostępnij4 Skomentuj
Kraj

Radna PiS miała znęcać się nad mężem. Grozi jej więzienie

Dodano: 
Policja, zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / DAREK DELMANOWICZ
Radna PiS z Proszowic Lidia B. nie może zbliżać się do męża i musi opuścić swój dom. Kobieta jest oskarżona o znęcanie się nad swoim małżonkiem.

Była połowa 2025 roku, kiedy Lidia B. trafiła do aresztu tymczasowego.

Spędziła trzy miesiące w areszcie.

Sąd nie wyraził jednak zgody na przedłużenie tego środka zapobiegawczego i na początku marca kobieta wyszła na wolność. Areszt był konsekwencją wcześniejszych wydarzeń. Radna Prawa i Sprawiedliwości miała bowiem zaatakować nożem męża i zranić go w udo.

Śledczy twierdzą jednak, że wydarzenie to nie miało charakteru incydentalnego. Według nich, Lidia B. znęcała się nad mężem przynajmniej od 5 lat, stosując groźby i naruszając jego nietykalność cielesną. Za czyny te kobiecie grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.

Radna PiS z zakazem zbliżania się do męża i nakazem opuszczenia domu

W związku z decyzją sądu o nieprzedłużeniu aresztu tymczasowego, zdecydowano o zastosowaniu wobec radnej innych środków zapobiegawczych. Chodzi o dozór policji, zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego oraz nakaz wyprowadzenia się z lokalu, który wspólnie zamieszkują.

Prokurator Oliwia Bożek-Michalec wyjaśniła w rozmowie z Radiem ZET, że środki te wynikają z faktu, iż istnieje prawdopodobieństwo, że Lidia B. na wolności nadal będzie znęcać się nad mężem oraz że popełni kolejne przestępstwo.

Źródło: Radio Zet
