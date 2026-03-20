Kraków: Mężczyźni przejdą w Marszu św. Józefa

Wydarzenie organizują katolickie organizacje, w tym Rycerze Kolumba, Mężczyźni św. Józefa i Formacja Męskiej Tożsamości.

Marsz jest wydarzeniem lokalnym, skierowanym do wszystkich mężczyzn – bez względu na wiek czy przynależność do wspólnot. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.

– Brakowało nam lokalnie takiego wydarzenia, który w sposób godny uczciłby naszego patrona – św. Józefa. A mężczyznom dałoby możliwość wspólnej modlitwy w drodze, refleksji i zwrócenia się do tego potężnego wystawiennika. Czerpiemy z idei i doświadczenia francuskich Rycerzy Kolumba, którzy co roku pielgrzymują ulicami Paryża ku czci Józefa do Sacre Coure – wyjaśnia ideę wydarzenia Sebastian Izdebski z krakowskich Rycerzy Kolumba.

Męski cel

Uczestnicy marszu w formie „pielgrzymowania gwiaździstego” wyruszą z różnych części miasta, by spotkać się w Sanktuarium św. Józefa – patrona rodzin i pracy – oraz zawierzyć mu swoje życie wraz z wszelkimi obszarami odpowiedzialności. Chętni mogą dołączyć do dowolnej grupy – ruszają one z parafii na Prądniku Czerwonym o 8:30, z bazyliki dominikanów o 9:30, z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia o 9:00 i parafii na os. Złocień o 7:45.

– Wybraliśmy taką formę, bo droga, cel i wysiłek pociąga mężczyzn. Chcą się sprawdzić, czasem walcząc ze sobą i swoimi słabościami. Chcemy być razem, zjednoczeni, we wspólnocie świadczyć o naszym patronie i wierze. Wyjść na ulice miasta i poprzez ten nasz marsz ewangelizować – podkreśla S. Izdebski.

Po dotarciu do Sanktuarium św. Józefa na Podgórzu mężczyźni wysłuchają świadectwa Karol Cierpicy – kapitana rezerwy Wojska Polskiego, uczestnika misji w Afganistanie, ocalonego z zamachu na bazę w Ghazni oraz autora książki „Ocalony”. W 2013 r. podczas ataku terrorystycznego życie uratował mu amerykański sierżant Michael Ollis, który oddał za niego życie. Po latach Cierpica mówi o duchowym nawróceniu, walce z depresją i odnalezieniu nowego sensu życia w wierze.

Wydarzenia zakończy Eucharystia i Agapa. Homilię do mężczyzn wygłosi ks. Sebastian Picur, kapłan archidiecezji przemyskiej, znany z intensywnej działalności ewangelizacyjnej w mediach społecznościowych, m.in. na kanale YouTube i TikToku, gdzie obserwuje go ponad milion osób.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym metropolity krakowskiego, kard. Grzegorza Rysia. – Chcemy, żeby to było dobre doświadczenie dla mężczyzn. Wspólnej drogi, modlitwy i liturgii. Dobrych świadectw, w których każdy znajdzie dla siebie przesłanie od św. Józefa – zachęca do udziału S. Izdebski. Więcej informacji o marszu, lista punktów wymarszu i zapisy na obiad dostępne są na stronie www.marszjozefa.pl.