Czy Hitler naprawdę był "lewakiem"?

Niemiecki narodowy socjalizm wciąż stanowi w Polsce przedmiot sporów. Mimo że należy do przeszłości, to pamięć o nim jest wykorzystywana w bieżących starciach politycznych. Lewica usiłuje wykazać, że nazizm to zjawisko prawicowe, prawica – że lewicowe. I można odnieść wrażenie, że w drążeniu tego tematu nie chodzi o to, żeby dociec prawdy, ale o wywołanie skojarzeń, za pomocą których będzie można dezawuować przeciwników politycznych.

Nazizm jest już bowiem nie tylko zjawiskiem historycznym. W państwach cywilizacji zachodniej – ale w putinowskiej Rosji również – funkcjonuje jako mit. Jest synonimem absolutnego zła, które nie podlega racjonalnym analizom. Jeśli gdzieś się ono znów pojawia, to należy odprawiać nad nim polityczne egzorcyzmy.