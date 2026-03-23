"Twardy gość". Ambasador USA porównał Tuska do Trumpa

Ambasador USA Thomas Rose pojawił się w poniedziałek Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 (WZL-1) w Łodzi, gdzie ogłoszono zawarcie umów offsetowych pomiędzy WZL-1 a amerykańskim koncernem Lockheed Martin. Polska zagwarantowała sobie krajowe centrum serwisowe śmigłowców AH-64E Apache Guardian. Dostawy AH-64E Apache Guardian do Polski są planowane na lata 2028-2032.

Głos podczas uroczystości zabrał premier Donald Tusk. – Dzięki amerykańskim Apache'om, które będą serwisowane tutaj w Polsce, Polska będzie przygotowana do odparcia ataku na współczesnym polu walki, będzie w stanie odpowiedzieć na współczesne zagrożenia – powiedział premier Donald Tusk, dodając, że "we własnym interesie trzeba negocjować twardo".

Tusk jak Trump

Przemówił też ambasador USA. Thomas Rose porównał z kolei polskiego premiera do Donalda Trumpa. Oceniając zdolności negocjacyjne Donalda Tuska, stwierdził, że jest "twardym gościem".

– Mamy w Stanach Zjednoczonych fantastycznego negocjatora imieniem Donald. Tutaj w Polsce też macie świetnego negocjatora, również imieniem Donald. Twardy gość, jak byśmy powiedzieli. Jeśli ktoś w Polsce sądzi, że udało nam się w tym kontrakcie przemycić coś po swojemu, to powiem, że siedząc naprzeciwko tego człowieka nie da się tego zrobić – powiedział dyplomata.

Na mocy umowy podpisanej 13 sierpnia 2024 r. Polska ma pozyskać 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache Guardian. Po ich otrzymaniu nasz kraj będzie drugim największym użytkownikiem takich śmigłowców, co podkreślił amerykański ambasador.

– Polska wkrótce będzie miała największą flotę śmigłowców Apache na całym świecie, poza Stanami Zjednoczonymi. Niebezpieczeństwo jest u drzwi Polski i w odróżnieniu od niektórych miejsc na świecie tutaj wszyscy rozumieją, na czym polega zagrożenie i jak je odstraszyć. A jak nie daj Boże nie da się odstraszyć, to jak w tym starciu wygrać. Prezydent Donald Trump jasno powiedział, że Ameryka już nie jest w miejscu pozwalającym na obronę sojuszników, którzy nie są gotowi bronić siebie sami. Ale wiem, że jest jeden kraj, o którym Donald Trump nigdy nie powiedział złego słowa. To Polska – stwierdził Thomas Rose.

– Polska jest nową wielką potęgą w Europie. Jest to wzorzec, który Europa powinna naśladować. Polski sposób działania powinien stać się europejskim sposobem działania – dodał dyplomata, zwracając uwagę na rosnący potencjał polskiej armii.

Czytaj też:

Koniec wojny z Iranem? Nowy wpis Donalda Trumpa