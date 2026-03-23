Tusk: Żeby to dotarło do Waszyngtonu, Moskwy i stolic europejskich

W Łodzi ma powstać centrum serwisowe dla śmigłowców typu Apache. Z tej okazji przemówienie wygłosił Donald Tusk. Lider KO mówił także o pożyczce SAFE. – Chciałbym powiedzieć to z całą mocą, żeby to zabrzmiało i dotarło wszędzie – i do Waszyngtonu, i do Moskwy, i do wszystkich stolic europejskich – że nie ma żadnego konfliktu interesów pomiędzy państwami NATO – oznajmił w tym kontekście.

Premier: Apache to wielka szansa

Na początku wystąpienia szef rządu skrytykował PiS, przypominając, że rząd wycofał się wówczas z zakupu francuskich śmigłowców Caracale. – Nasi poprzednicy zerwali tamten kontrakt. Kosztowało nas to, Polskę, i 80 milionów kary i długie lata oczekiwania na podobną szansę, możliwość. Przyjąłem zasadę, że Polska nie będzie zrywała żadnych kontraktów z żadnym z sojuszników, że będziemy twardo negocjować w interesie polskiego bezpieczeństwa, polskich firm, polskich obywateli. Wszystkie aspekty każdej umowy, ale po to, żeby tych umów dotrzymywać – mówił.

Premier powiedział, że Apache to wielka szansa nie tylko dla polskiej obronności, ale to także szansa dla konkretnych zakładów. – Chciałem bardzo podziękować naszym amerykańskim sojusznikom. Cieszę się, że powoli wszyscy zaczynają rozumieć, że Polska jest partnerem nie tylko bardzo lojalnym, odpowiedzialnym, ale też wymagającym – kontynuował.

– Prawdziwy sojusznik to taki sojusznik, którego można prawdę w oczy powiedzieć, na którym można polegać, dlatego bo relacje zbudowane są na prawdzie, na obopólnym interesie i cieszę się, że tutaj w Łodzi mamy tego kolejny przykład, dowód, a ja mogę jeszcze raz zagwarantować – wszystko to, co robimy dzisiaj dla bezpieczeństwa Polski, robimy w interesie Polski i Polaków na pierwszym miejscu – twierdził.

Lider KO uderza w PiS za Caracale

Tusk podkreślał, że warszawski rząd negocjował "twardo". – Tak, to odpowiednia decyzja. Tak, dzięki amerykańskom Apachom, które będą serwisowane tutaj, w Polsce, Polsk będzie przygotowana do odparcia ataku właśnie na współczesnym polu walki. Będzie w stanie odpowiedzieć na współczesne zagrożenia. Bardzo się cieszę, że Polska potrafiła serdecznie, przyjacielsko, ale też twardo negocjować elementy tego kontraktu. To zasada, jaką przyjęliśmy, zasada zrozumiała przez wszystkich naszych partnerów, szczególnie przez partnerów dzisiejszego przedsięwzięcia, przez naszych przyjaciół z USA – mówił.

Tusk: Żeby dotarło do Waszyngtonu, Moskwy i stolic Europy

– Tutaj chciałbym powiedzieć to z całą mocą i żeby to zabrzmiało i dotarło wszędzie, do Waszyngtonu, do Moskwy i do wszystkich stolic europejskich. Że nie ma żadnego konfliktu interesów pomiędzy państwami NATO. Polska, Europa, USA to jedna rodzina, jedna wspólnota. Ten kontrakt, podobnie jak Polska Zbrojna i pożyczka SAFE, służą bezpieczeństwu i współpracy wszystkich uczestników sojuszu – powiedział lider KO.

– Myślę, że dzisiaj z tego miejsca mogę powiedzieć głośno tak, aby te słowa dotarły wszędzie, gdzie to możliwe, i do Moskwy, i Waszyngtonu, do Kijowa, do stolic europejskich, a nawet do Budapesztu. My tu w Polsce naprawdę wiemy, kto jest sojusznikiem, na czym polega prawdziwy sojusz. My tu w Polsce umiemy rozróżnić sojusznika od wroga i dlatego z taką satysfakcją razem z premierem Kosiniakiem-Kamyszem patrzyliśmy na podpisanie tej umowy, bo to kolejny raz potwierdza, że Polska potrafi walczyć o swoje interesy, robi to z godnością, nigdy na kolanach i z dobrym rozpoznaniem, z taką naprawdę głęboką wiedzą, na kim możemy polegać, a kto jest naszym wrogiem. Tak że ci, którzy nam źle życzą, niech się boją polskiego Apacha, naprawdę jest czego się bać – dodał.

