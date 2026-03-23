Coraz dziwniejsze nazwy partii Mentzena. Ma jeden cel

Do Sądu Okręgowego w Warszawie, który prowadzi ewidencję partii politycznych, trafił wniosek w sprawie zmiany nazwy partii Nowa Nadzieja na Podatek Dochodowy. Zanim to się stało, podczas kongresu partii, delegaci Nowej Nadziei zadecydowali o przyłączeniu ugrupowania do partii Imperium Kontratakuje. Jej prezesem jest obecnie rzecznik Konfederacji, Wojciech Machulski.

– Połączenie z partią Imperium Kontratakuje daje nam swobodę działania, taki formalny luz, dzięki któremu spór z PKW staje się dla nas bezprzedmiotowy, a my możemy dalej funkcjonować jako Nowa Nadzieja – wyjaśniał członek Rady Liderów Konfederacji, poseł Bartłomiej Pejo.

Duże zmiany, aby pozostać przy starej nazwie

Przyłączenie Nowej Nadziei (która ma zmienić nazwę na "Podatek Dochodowy") do Imperium Kontratakuje było sposobem uniknięcia sytuacji, w której Nowa Nadzieja może zniknąć z rejestru partii politycznych. Pod koniec 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie postanowił, po wniosku Państwowej Komisji Wyborczej, wykreślić Nową Nadzieję z ewidencji partii politycznych. Powodem było niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego za 2024 r. Ugrupowanie odwołało się od decyzji, ostatecznego rozstrzygnięcia sądu jeszcze nie ma. Niewykluczone więc, że Nowa Nadzieja, która już wkrótce może nosić nazwę Podatek Dochodowy, zostanie zlikwidowana. "Przyłączenie Nowej Nadziei do Imperium Kontratakuje umożliwiłoby wobec tego zachowanie ciągłości funkcjonowania ugrupowania. Oprócz zmiany nazwy Imperium Kontratakuje na Nową Nadzieję w ostatnim czasie doszło do przeniesienia wszystkich aktywów oraz członków 'starej' Nowej Nadziei do Imperium Kontratakuje, które zostało wpisane do ewidencji partii politycznych 7 stycznia" – donosi PAP.

Na czele "nowej" Nowej Nadziei stanie Sławomir Mentzen.

Czytaj też:

"Braun z Mentzenem i Kaczyńskim nas zje". Polityk ostrzega