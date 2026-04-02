Polak sprzedawał pamiątki po III Rzeszy. W ofercie puszki po "Cyklonie B"

Sprzedawcami byli 39-letni Polak – jak podaje niemiecki "Bild" – zawodnik sztuk walk MMA Bartosz B., znany z poglądów neonazistowskich i jego 62-letni włoski wspólnik. Obaj usłyszeli zarzuty, a ich towar został skonfiskowany.

Handlarze nie mieli wymaganych dokumentów

Zdarzenie miało miejsce w minioną sobotę. Służby zaalarmował pracownik targowiska, który zauważył na stoisku m.in. elementy nazistowskiego umundurowania oraz zakazane symbole. Na miejsce skierowano policję, która przeprowadziła kontrolę. W trakcie działań funkcjonariusze zabezpieczyli broń, w tym kilka egzemplarzy broni długiej. Jak przekazały służby, handlarze nie byli w stanie przedstawić wymaganych dokumentów ani potwierdzić dezaktywacji uzbrojenia zgodnie z niemieckim prawem. Wskazano również, że jeden z mężczyzn nie posiadał wymaganej wiedzy w zakresie przepisów dotyczących obrotu bronią.

Wśród zabezpieczonych przedmiotów znajdowała się także puszka oznaczona jako "Cyklon B" – substancji używanej przez nazistów do masowego mordowania ludzi, m.in. w Auschwitz-Birkenau. Ze względu na potencjalne zagrożenie na miejsce wezwano specjalistyczną jednostkę straży pożarnej. Po sprawdzeniu ustalono, że pojemnik był pusty.

Półroczny zakaz handlu

Towar ze stoiska został zabezpieczony, a wobec obu mężczyzn wszczęto postępowanie m.in. w sprawie naruszenia ustawy o kontroli broni wojennej oraz używania symboli organizacji niekonstytucyjnych.

Jak podaje "Die Welt", działania służb zakończyły się konfiskatą wszystkich przedmiotów i rozpoczęciem śledztwa prowadzonego przez policję w Saksonii. Organizator targu poinformował, że handlarze otrzymali półroczny zakaz prowadzenia działalności na terenie obiektu. Sprawa pozostaje w toku.

