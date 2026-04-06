"Słuchaj manipulatorze". Przydacz posprzeczał się z Giertychem

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, powiedział w niedzielę w Polsat News, odnosząc się do blokady cieśniny Ormuz, że „zachodni sojusznicy z odpowiednią flotą powinni wesprzeć Amerykanów w imię nie tylko własnego interesu, ale i solidarności euroatlantyckiej”.

Sprzeczka Przydacza z Giertychem

Komentując słowa Marcina Przydacza, Roman Giertych, poseł klubu Koalicji Obywatelskiej, ocenił na platformie X, że „Przydacz nawołuje do udziału w wojnie z Iranem”. „Proponuję wysłać im tam cały PiS. Niech walczą o Ormuz!” – dodał polityk.

Na wpis Romana Giertycha zareagował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

„Mało zrozumiałeś, Romek. Ale jakoś mnie to nie dziwi. Wszak rozmowa jest tu o zachodnioeuropejskiej flocie, a nie ruskiej antyunijnej kawalerii. (Alert: sprawdzają czy konie nie mdleją!). Tym, którzy odpadną zostaje tylko hejt i nienawiść siana każdego dnia” – napisał.

Słowa Marcina Przydacza nie pozostały bez odpowiedzi Romana Giertycha.

„Posłuchaj chłopcze. Na »ty« to mów sobie do Karola jak mu podajesz snusa. A co do faktów. Wie Pan dobrze (a jak nie to tym gorzej),że akurat z krajów NATO to Polska i Francja ma najwięcej nowoczesnych okrętów do rozminowywania. Udział Europejczyków oznaczałby więc udział Polski” – odparł poseł klubu KO.

Prezydencki minister, odpowiadając na wpis Romana Giertycha, zwrócił się do niego: „Słuchaj manipulatorze”.

„Trudno inaczej mówić do takiego gatunku. Dużo się w Polsce zmieniło od czasu kiedy namawiałeś na współpracę z Rosją, dużo też się zmieniło od czasu, gdy namawiałeś do odrzucenia oferty wejścia do Unii Europejskiej, dużo się zmieniło, gdy chcieliście z koleżkami zakazywać lektur w szkołach. Naprawdę już nikogo normalnego nie przekonasz do swoich działań. Został ci tylko hejt. Daruj wiec sobie pouczanie, bo nie masz ku temu ani podmiotowości, ani wiarygodności. Ani czasami też przytomności…” – napisał na platformie X.

Blokada cieśniny Ormuz

Do eskalacji gróźb dochodzi po tygodniach nalotów na Iran prowadzonych przez USA i Izrael w ramach operacji rozpoczętej 28 lutego. W odwecie Theran zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

Zawieszenie broni między USA i Iranem? Nowe informacje w sprawie

Trump: Otwórzcie tę pie****** cieśninę. Chwała Allahowi