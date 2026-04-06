Mentzen zgodził się ze słowami polityka PSL. "Prawda"

Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu z PSL, ocenił we wpisie na platformie X, że „Stany Zjednoczone w większej mierze realizują interesy państwa izraelskiego niż własne”.

Ze słowami polityka PSL zgodził się lider Konfederacji Sławomir Mentzen.

„Prawda. Niestety Polska w większej mierze realizuje interesy Stanów Zjednoczonych i Niemiec niż własne” – napisał.

Zgorzelski: To na naszych oczach się dzieje

W niedzielę w Polsat News Piotr Zgorzelski przywołał w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej książkę Zbigniewa Brzezińskiego z 1998 roku, w której autor – jak tłumaczył polityk PSL – opisał „czarny sen stratega amerykańskiego, czyli sojusz Iranu z Chinami i z Rosją”.

– I to na naszych oczach się dzieje – ocenił.

Piotr Zgorzelski stwierdził, że „dzisiaj Stany Zjednoczone zamiast koncentrować się na realizacji tej wizji strategicznej, moim zdaniem bardzo słusznej, zagrały nie w orkiestrze amerykańskiej czy też orkiestrze światowej, ale po prostu zagrały w orkiestrze izraelskiej, bo tak naprawdę w większej mierze realizują interesy państwa izraelskiego niż własne”.

Atak Izraela i USA na Iran

28 lutego Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował amerykańskie bazy w kilku krajach regionu oraz Izrael. W nalotach amerykańsko-izraelskich zginął m.in. najwyższy przywódca Iranu Ali Chamenei oraz grupa innych czołowych postaci irańskiego reżimu. W odwecie Theran m.in. zablokował cieśninę Ormuz. To kluczowy szlak transportowy dla globalnych dostaw surowców energetycznych.

Trump: Otwórzcie tę pie****** cieśninę. Chwała Allahowi