USA stabilnym sojusznikiem Polski? Są wyniki nowego sondażu

W sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski, ankietowanych zapytano, czy w obliczu obecnej sytuacji międzynarodowej, uważają Stany Zjednoczone za stabilnego i wiarygodnego gwaranta bezpieczeństwa Polski.

Łącznie 40,6 proc. Polaków uważa, że tak, w tym 9,4 proc. jest o tym zdecydowanie przekonanych, zaś 31,2 proc. odpowiedziało „raczej tak”.

54,5 proc. badanych twierdzi, że obecnie USA nie są stabilnym i wiarygodnym gwarantem bezpieczeństwa Polski, z czego 28,4 proc. twierdzi, że „raczej nie”, a 26,1 proc. „zdecydowanie nie”.

4,9 proc. respondentów nie umiało odpowiedzieć na tak zadane pytanie.

Podział wśród wyborców rządzących i opozycji

Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządowej (KO, PSL, Polska 2050 i Lewica), to 77 proc. z nich nie uważa Stanów Zjednoczonych za wiarygodnego gwaranta, w tym 42 proc. „zdecydowanie nie”, zaś 35 proc. „raczej nie”. 21 proc. wyraża w tej kwestii optymizm.

Z kolei 65 proc. badanych popierających opozycję ufa Amerykanom. 35 proc. jest przeciwnego zdania.

W grupie pozostałych wyborców 38 proc. ocenia USA pozytywnie/ 48 proc. ma negatywne zdanie na temat stabilności Stanów Zjednoczonych.

Wyborcy PiS największymi entuzjastami sojuszu z USA

Największymi entuzjastami sojuszu z USA są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. 87 proc. z nich uważa USA za wiarygodnego partnera. Nikt z elektoratu PiS nie odpowiedział „zdecydowanie nie”.

Zupełnie inaczej wygląda to wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Dominuje nieufność tu nieufność wobec USA. Łącznie 58 proc. badanych nie widzi w Stanach Zjednoczonych stabilnego gwaranta bezpieczeństwa. Przeciwnego zdania jest 42 proc. respondentów.

Sondaż United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 27-29 marca 2026 roku, metodą CATI & CAWI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo oraz wywiady internetowe), na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Jest plan zakończenia działań wojennych. Może wejść w życie niemal natychmiastCzytaj też:

Zawieszenie broni między USA i Iranem? Nowe informacje w sprawie